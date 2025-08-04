Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе» Суд продлил арест обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» до января 2026 года

Второй Западный окружной военный суд продлил арест 19 фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» до 7 января 2026 года, сообщила ТАСС представитель 127 потерпевших адвокат Людмила Айвар. Речь идет о предполагаемых исполнителях и соучастниках нападения, жертвами которого стали 149 человек.

Суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемым сроком на полгода — до 07.01.2026, — поделилась Айвар.

Ранее с исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» потребовали более 66,7 млн рублей в рамках гражданских исков. Сумма включала компенсации морального и материального ущерба потерпевшим.

До этого адвокат потерпевших Игорь Трунов заявлял, что реальные выплаты пострадавшим в теракте возможны только через страховые компании или владельцев здания. Он пояснил, что иски к самим террористам носят формальный характер, поскольку у них нет легальных доходов и имущества. В пример он привел аналогичную ситуацию после терактов 1999 года, когда пострадавшие получили лишь символические суммы.