Потерпевшие предъявили счет напавшим на «Крокус» террористам

С террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», требуют более 66,7 млн рублей, следует из судебных документов. Это общая сумма всех гражданских исков по уголовному делу, передает ТАСС.

Совокупная сумма заявленных гражданских исков по уголовному делу составляет 65 млн 764 тыс. 603 рубля, — говорится в документе.

Рассмотрение уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» проходит в Мосгорсуде. Заседание ведут в открытом формате, однако основную часть слушаний планируют проводить в закрытом режиме в связи с наличием в деле сведений, составляющих государственную тайну, и информации о разыскиваемых обвиняемых.

Ранее сообщалось, что защита потерпевших намерена добиваться максимально сурового, жестокого, но справедливого наказания для всех террористов, включая непосредственных исполнителей теракта и их соучастников. Четверо непосредственных исполнителей — Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Шамсидин Фаридуни — дали полные признательные показания в ходе расследования. Из них только Фаридуни выразил раскаяние.

Теракт в «Крокусе» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. В помещении, где должен был пройти концерт группы «Пикник», четыре человека открыли огонь из автоматов по зрителям и подожгли зал. Жертвами трагедии стали 149 человек, свыше 500 получили ранения. Расследование завершилось в июне 2025 года, обвинительное заключение утверждено Генпрокуратурой.