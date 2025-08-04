Опубликованы первые кадры из зала суда по делу о «Крокусе»

В Мосгорсуде проходит рассмотрение уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает корреспондент NEWS.ru. Заседание ведут в открытом формате, однако основную часть слушаний планируют проводить в закрытом режиме в связи с наличием в деле сведений, составляющих государственную тайну, и информации о разыскиваемых обвиняемых.

Дело рассматривает коллегия из трех судей 2-го Западного окружного военного суда. Предложение пригласить присяжных на заседание было отвергнуто. В здании суда действуют усиленные меры безопасности.

Теракт в «Крокусе» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. В помещении, где должен был пройти концерт группы «Пикник», четыре человека открыли огонь из автоматов по зрителям и подожгли зал. Жертвами трагедии стали 149 человек, свыше 500 получили ранения. Расследование завершилось в июне 2025 года, обвинительное заключение утверждено Генпрокуратурой.

Ранее первый зампред Госдумы по делам СНГ Константин Затулин потребовал высшей меры наказания для террористов из «Крокуса». По его словам, в некоторых случаях Конституция дает право применять смертную казнь. Депутат добавил, что мораторий не позволяет осудить террористов по справедливости и никакой судебной ошибки в деле быть не может.

Адвокат пострадавших в теракте Игорь Трунов, комментируя слова Затулина, указал на отсутствие в российской судебной практике оправдательных приговоров по делам о терроризме. Он подчеркнул, что даже при наличии смягчающих обстоятельств вряд ли кто-то из фигурантов сможет получить условное наказание.