Суд Петербурга запретил аниме-сериал «Аки и Сора»

https://static.news.ru/photo/646b197c-714b-11eb-aad1-96000091f725_660.jpg Фото: kadikama.ru

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга постановил запретить для распространения в России японский многосерийный мультфильм «Аки и Сора». Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Кроме этого аниме-сериала, 17 февраля под запрет попали ещё четыре — «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Натюрморт в серых тонах» и «Клинок Маню». Решение о блокировке доступа к ним в Сети принял Василеостровский районный суд Северной столицы, также рассказали в пресс-службе судов Петербурга, передаёт портал «Мойка 78».

20 января Колпинский суд запретил аниме «Тетрадь смерти», «Наруто», «Токийский террор» и «Эльфийская песнь». По мнению обвинителя, одни только названия указывают на деструктивный характер этих мультфильмов. Кроме того, произведения оказывают негативное влияние на неокрепшую психику подростков, способствуют развитию агрессии и суицидальных мыслей.

«Аки и Сора» — манга Масахиро Итосуги, появившаяся в 2008 году. В 2009 году вышла аниме-адаптация. В 2010 году вышло ещё две серии. Аниме-сериал рассказывает историю запретной любви брата и сестры.