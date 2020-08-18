Жителя Югры обвинили в распространении порнографии

https://static.news.ru/photo/9ff82470-e146-11ea-9f86-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В отношении жителя Ханты-Мансийского автономного округа возбуждено уголовное дело о распространении порнографии со своим участием. Об этом сообщил СК РФ по региону.

Несмотря на непризнание вины, следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем <...> уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что 27-летний мужчина тайно записывал свои сексуальные контакты с девушками и выкладывал ролики в Интернет. Таким образом, считают следователи, он самоутверждался среди знакомых. Одной из жертв оказалась несовершеннолетняя, которую он изнасиловал, предварительно опоив медикаментозными препаратами.

Следователи возбудили в отношении сургутянина уголовное дело по четырём статьям УК РФ, связанным, в частности, с изнасилованием, изготовлением порнографических материалов и нарушением неприкосновенности частной жизни. Обвиняемый был заключён под стражу.

Как писал NEWS.ru, бывший сотрудник Дома культуры одного из районов Приморского края оштрафован за трансляцию порноролика на уличном экране во время народных гуляний по случаю Масленицы.