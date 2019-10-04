Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Большого Московского цирка, гендиректором которого является Эдгард Запашный, к радиостанции «Говорит Москва». Поводом для иска стали прозвучавшие в эфире слова ныне покойного журналиста Сергея Доренко о том, что в цирке жестоко обращаются с животными.
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Цирк обратился с иском в апреле 2019 года. Представители истца утверждали, что после эфира Доренко люди стали возвращать купленные в заведение билеты. Одним из ответчиков изначально был указан сам Доренко, однако впоследствии истец отказался от требований к нему.
Как сообщал News.ru, 9 мая 2019 года Сергей Доренко почувствовал себя плохо во время поездки на мотоцикле, в результате чего его транспортное средство завалилось на бок и проскользило до отбойника разделительной полосы. Прибывшие медики не смогли реанимировать журналиста. Причиной смерти судмедэксперты назвали разрыв аневризмы грудной аорты.
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