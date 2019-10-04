https://static.news.ru/photo/1f8f4956-e6d0-11e9-85f4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Доренко Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Большого Московского цирка, гендиректором которого является Эдгард Запашный, к радиостанции «Говорит Москва». Поводом для иска стали прозвучавшие в эфире слова ныне покойного журналиста Сергея Доренко о том, что в цирке жестоко обращаются с животными.

Об этом сообщает РИА Новости . Доренко, среди прочего, назвал Запашного «звереубийцей», а сам цирк «пыточной» в декабре 2018 года. Суд обязал учредителя радиостанции опровергнуть сказанное журналистом. В то же время материальное требование истца о взыскании с «Говорит Москва» 10 миллионов рублей было отклонено. Также суд отклонил ходатайство о проведении лингвистической экспертизы слов «звереубийца», «подлец», «идиот», «отстой» и «подонок».

Цирк обратился с иском в апреле 2019 года. Представители истца утверждали, что после эфира Доренко люди стали возвращать купленные в заведение билеты. Одним из ответчиков изначально был указан сам Доренко, однако впоследствии истец отказался от требований к нему.

Как сообщал News.ru, 9 мая 2019 года Сергей Доренко почувствовал себя плохо во время поездки на мотоцикле, в результате чего его транспортное средство завалилось на бок и проскользило до отбойника разделительной полосы. Прибывшие медики не смогли реанимировать журналиста. Причиной смерти судмедэксперты назвали разрыв аневризмы грудной аорты.