Суд назначил наказание фигурантам дела по «Зимней вишне»

Сотрудник пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

Кемеровский суд назначил наказание всем фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне». Все они получили тюремные сроки, пишет РИА Новости.

Так, бывшие руководители торгового центра Юлия Богданова, Надежда Судденок, Георгий Соболев были осуждены за нарушение требований противопожарной безопасности и за смерть двух и более лиц. Они получили 14, 13.5 и 11 лет тюрьмы соответственно.

Охранник ТРЦ Сергей Антюшин получил восемь лет колонии за смерть двух и более лиц по неосторожности. Руководитель операции по тушению пожара Андрей Бурсин и начальник пожарного караула Сергей Генин осуждены на шесть и пять лет колонии соответственно.

Техник, обслуживающий пожарную сигнализацию в «Зимней вишне», Александр Никитин получил 5,5 лет тюремного заключения за нарушение требований противопожарной безопасности. Руководитель обслуживавшей пожарную сигнализацию компании Игорь Полозиненко получил 6,5 лет колонии.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта 2018 года. Он унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Следователи установили, что причиной ЧП стало стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не функционировала система пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.