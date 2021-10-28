Суд назначил наказание фигурантам дела по «Зимней вишне»

Кемеровский суд назначил наказание всем фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне». Все они получили тюремные сроки, пишет РИА Новости.
Так, бывшие руководители торгового центра Юлия Богданова, Надежда Судденок, Георгий Соболев
Охранник ТРЦ Сергей Антюшин получил восемь лет колонии за смерть двух и более лиц по неосторожности. Руководитель операции по тушению пожара Андрей Бурсин и начальник пожарного караула Сергей Генин осуждены на шесть и пять лет колонии соответственно.
Техник, обслуживающий пожарную сигнализацию в «Зимней вишне», Александр Никитин получил 5,5 лет тюремного заключения за нарушение требований противопожарной безопасности. Руководитель обслуживавшей пожарную сигнализацию компании Игорь Полозиненко получил 6,5 лет колонии.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта 2018 года. Он унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Следователи установили, что причиной ЧП стало стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не функционировала система пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.