Суд избрал меру пресечения журналисту DOXA Армену Арамяну

https://static.news.ru/photo/a78f26e0-9d50-11eb-a320-96000091f725_660.jpg Армен Арамян (слева) Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Басманный суд отправил под запрет определённых действий журналиста студенческого журнала DOXA Армена Арамяна, сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил избрать Арамяну меру пресечения в виде запрета определённых действий сроком на два месяца, то есть до 14 июня 2021 года, — сказала судья Наталия Дударь.

Обосновывая своё ходатайство, следователь заявил, что обвиняемый вовлёк несовершеннолетних в опасные действия, так как многие из них были признаны виновными по административной статье 20.2 (нарушение порядка проведения митинга).

Арамян и его адвокат Леонид Соловьёв возражали против ходатайства следователя, защитник просил не избирать своему доверителю никакой меры пресечения. Он указал, что по этой статье домашний арест избирается в исключительный случаях, а следователь сейчас пользуется процессуальной уловкой: формально он просит для Арамяна запрет определённых действий, но с позволением выходить из дома всего на одну минуту (с 23:59 до 24:00 часов).

Мера пресечения включает в себя запрет выходить из дома почти круглые сутки (с 00:00 до 23:50), пользоваться Интернетом, телефоном и общаться с кем-либо, кроме адвоката, следователя и близких родственников.

Журналистам студенческого журнала DOXA Арсену Арамяну, Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность (статья 151.2 УК). Сегодня утром у них дома прошли обыски. Уголовное дело, в рамках которого им предъявили обвинение, возбудили еще 22 января, по нему обвиняемым также проходит соратник Алексея Навального Леонид Волков.

Поводом для возбуждения уголовного дела против журналистов стал видеоролик накануне митингов в поддержку Навального. В нём они рассказывали, что угрозы администраций вузов отчислением за участие в митингах незаконны. Вскоре на видео отреагировал Роскомнадзор и потребовал удалить его. DOXA выполнил требование, однако затем подал иск в суд с просьбой признать действия ведомства незаконными.