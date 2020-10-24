Студенты рассказали о принудительной вакцинации от гриппа

https://static.news.ru/photo/7ce014f6-1711-11eb-957a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Студенты московских вузов жалуются на принудительную вакцинацию от гриппа. В качестве доказательств они предоставили распоряжение ректора.

Если в группе 50% человек прошли вакцинацию, только они будут допущены до очных занятий. Если в группе вакцинацию прошли меньше 50% человек, вся группа будет отправлена на дистанционное обучение, — приводит выдержку из подобного приказа по МАИ «Коммерсант».

Аналогичную ситуацию описали студенты строительного университета, рассказавшие, что их призывают прививаться сообщениями по громкоговорителю и предупреждают о недопуске к занятиям в случае отказа. Такая же проблема есть и в РУДН.

Сотрудники Роспотребнадзора в ответ на это заверили, что вакцинация от гриппа является делом добровольным, но «при ухудшении эпидемиологической ситуации по ряду инфекционных болезней непривитые против данных нозологий сотрудники отстраняются от работы на период эпиднеблагополучия или обязаны быть привиты».

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко собирается привиться от COVID-19 первой отечественной вакциной «Спутник V». Парламентарий добавил, что в конце лета он прошёл вакцинацию от гриппа.