Студент РГГУ раскрыл детали защиты диплома, написанного нейросетью Студент РГГУ Жадан заявил, что использовал нейросеть в создании диплома как эксперимент

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Студент РГГУ Александр Жадан, написавший дипломную работу с помощью нейросети, заявил NEWS.ru, что использовал ее для создания алгоритма подготовки таких работ, а не с целью сделать как можно меньше работы самому. По его словам, преподаватели и научный руководитель не знали об использовании ChatGPT, так как речь шла об эксперименте: при подготовке рефератов и докладов нейросеть не использовалась.

Использование нейросетей не равно лени или отсутствия знаний. Это не сильно отличается от того, как люди пишут свои работы. Кто-то ищет информацию в Сети, кто-то в литературе, кто-то в видео. Я, например, искал ту же информацию через нейросеть в доступном и сжатом виде, - пояснил Жадан.

Он уточнил, что смог создать первый вариант текста за 15 часов, во время которых делал запросы, брал ответы, редактировал текст, а также обрабатывал комментарии научного руководителя. В итоге его работа на тему «Анализ и совершенствование управления игровой организацией» была защищена на оценку «удовлетворительно», комиссия задала ему пять-шесть вопросов, касающихся расчетов.

По словам Жадана, он хорошо разбирается в теме диплома, так как работает в профильной европейской компании и может аргументированно ответить на все вопросы. Оценку «удовлетворительно» он объяснил тем, что рассказывал о западной компании, в которой работает, а перед защитой не смог сдержать смех от выступления другого человека, которым планировал «вдохновиться» во время собственной защиты.

Ранее студент сравнил создание своего диплома с открытием интернета для учащихся двадцатилетней давности. По его словам, прогресс нельзя остановить, а к информации, полученной с помощью нейросети, следует в любом случае подходить критично.