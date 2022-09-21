Стресс и вирусы: четыре причины появления болезни Альцгеймера Врачи рассказали NEWS.ru, почему одни люди больше склонны к старческой деменции, чем другие

Фото: Shutterstock

Сенильная деменция альцгеймеровского типа

Всемирный день болезни Альцгеймера отмечается 21 сентября каждого года. Так называют одну из форм старческого слабоумия. Заболевание развивается у людей пожилого возраста. Его первые звоночки часто пропускают, думая, что возрастное снижение когнитивных функций — это норма. По данным ВОЗ, около 40 млн человек в мире болеют этим недугом. NEWS.ru узнал у экспертов об основных причинах заболевания и о том, как его профилактировать.

Тревожные новости появились в заголовках американских изданий в начале этого года: 85-летний голливудский актер Джек Николсон «доживает свои последние дни». Он страдает болезнью Альцгеймера. Звезда Голливуда уже не узнает родных и не отвечает за свои действия. За ним присматривают сын и дочь. По слухам, эта же болезнь была диагностирована у актера Брюса Уиллиса. Правда, его состояние намного лучше.

Тем же недугом страдает актриса советского кино 82-летняя Светлана Светличная. Родственники актрисы сообщают, что она испытывает проблемы с памятью и ориентацией в пространстве. Год назад она ушла из дома одна в неизвестном направлении и пропала на несколько дней, но потом нашлась.

Болезнь Альцгеймера входит в пятерку самых распространенных заболеваний по всему миру. У больного происходит постепенное повреждение головного мозга и снижаются интеллектуальные способности, нарушается память, происходит полным распад личности. В конце концов передача импульсов от головного мозга к другим органам нарушается настолько, что они начинают отказывать, сообщает NEWS.ru врач-невролог Сергей Длин. Это и становится причиной смерти. От постановки диагноза до кончины в среднем проходит 8 лет.

Фото: Shutterstock Болезнь Альцгеймера

Врач перечислил первые симптомы болезни Альцгеймера — головокружение, ухудшение памяти (например, человеку сложно подобрать слова), тревожность, агрессивность, снижение концентрации внимания, быстрая утомляемость. Если начать профилактику на ранней стадии, можно здорово отодвинуть время дебюта заболевания, сообщает Длин.

Большинство врачей сходятся во мнении, что в первую очередь возраст является главным фактором риска развития болезни Альцгеймера. Каждые 5 лет после 65-летнего возраста риск увеличивается примерно в 2 раза. Более 70% всех больных недугом — женщины.

По одной из версий, женщины болеют деменцией чаще мужчин именно потому, что больше нервничают в силу своей природной эмоциональности. Хотя есть и другие возможные причины — дамы чаще страдают ожирением (один из значимых факторов риска). К тому же женщины живут дольше, тем самым они просто «доживают» до своего недуга.

Ученые до сих пор спорят о причинах болезни Альцгеймера. К факторам риска относятся диабет, гипертония, ожирение, депрессия, отсутствие физической активности, алкоголизм, курение, низкий уровень образования и наследственность. Опрошенные NEWS.ru врачи выделили четыре основные причины, по которым развивается недуг.

Стресс

Джек Николсон имел связь с двумя тысячами женщин (о чем сам сообщал в многочисленных интервью) и был любителем тусовок и вечеринок. А актриса Светлана Светличная потеряла сына, который умер в результате злоупотребления алкоголем. Исходя из этих двух фактов, риски заболеть деменцией у обоих были повышены.

Стресс является главным фактором риска развития болезни Альцгеймера, сообщил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта доктор биологических наук Сергей Козин. Причем именно нервное напряжение, связанное с травмирующими событиями в жизни человека. Например, развод, расставание, смерть, предательство. По мнению, эксперта негативные переживания дают осложнения на нервные клетки, они начинают плохо функционировать. Причем от момента стресса до начала болезни может пройти несколько десятков лет.

Фото: Shutterstock Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов

Вирусная инфекция

Существует вероятность, что через 15–20 лет количество людей, страдающих болезнью Альцгеймера, резко возрастет. Причина — коронавирус, которым многие переболели за последние годы.

Как сообщил Сергей Козин, вирусные инфекции дают осложнения на нервные клетки, со временем они начинают хуже функционировать. Чем тяжелее проходит заболевание, тем выше шанс, что оно негативно повлияет на организм в будущем. Поэтому вакцинацию от коронавируса можно считать хорошей профилактикой старческой деменции.

Наследственность

Ученые утверждают: родственники пациентов с болезнью Альцгеймера первой степени родства имеют 38% риска развития болезни к 85-летнему возрасту. Определенная комбинация генов повышает вероятность возникновения заболевания. До 10% пациентов наследуют недуг по аутосомно-доминантному типу.

Как сообщила NEWS.ru клинический психолог Рина Трамбовицкая, работающая с людьми с болезнью Альцгеймера, именно генетический фактор первостепенный, если речь идет о заболевании. Однако даже если у человека отец и мать страдали от недуга, он может снизить вероятность возникновения болезни у себя. Лучшая профилактика — здоровый образ жизни.

У меня есть пациент, у которого в анамнезе у отца была ранняя деменция. Он еще и алкоголем злоупотребляет. Мы делаем КТ и МРТ, мы видим там очаги. Человеку 46 лет. Я ему говорю: уважаемый, у вас слабоумие дышит в спину. Продолжите пить — вспомните своего папу. Для сравнения: пациент такого же возраста с похожей наследственностью, он не пьет, и никаких очагов у него нет. Рина Трамбовицкая клинический психолог, работающая с пациентами с болезнью Альцгеймера

Существует много методик для определения предрасположенности к заболеванию. С их помощью можно за 15 лет до первых симптомов понять, что деменция неминуема. К ним психолог относит различные психологические тесты, например методика Векслера. Этот тест помогает определить уровень и соотношение развития вербального и невербального интеллекта, интеллектуальные способности, которые развиты хуже остальных и требуют компенсации.

Фото: Shutterstock

Отсутствие интеллектуальных нагрузок

Низкий уровень образования считается одним из факторов риска возникновения заболевания не зря. Тут можно провести аналогию со спортом. Без физический активности тело к определенному возрасту становится дряблым. Если же регулярные физические нагрузки имеют место, то стройным и подтянутым можно оставаться долгие годы. Так и с мозгом — интеллектуальные нагрузки его держат в тонусе.

Мозг должен работать с информацией, сложной для человека. Простое чтение художественной литературы не так эффективно. Нужно изучать что-то принципиально новое. Например, если гуманитарий начнет погружаться в высшую математику, для его мозга это будет хорошей тренировкой. Также прекрасно тренирует мозг изучение иностранных языков, — сообщила Рина Трамбовицкая.

У пожилых людей мышление, память и речь напрямую зависят от движения рук. Для сохранения ясности ума полезны такие занятия, как вязание, вышивание или другие виды деятельности, в которых задействована мелкая моторика.

Как лечить болезнь Альцгеймера

Пока не существует лекарства, которое бы полностью излечивало болезнь Альцгеймера. Но существуют препараты, направленные на компенсацию интеллектуального упадка. Они усиливают питание мозга, тем самым замедляя течение заболевания. По словам Сергея Козина, они отодвигают дебют болезни на 3–4 года. Это тоже серьезный срок, учитывая, с какими трудностями обычно сталкиваются родственники больного.

За последние годы наука сделала колоссальный прорыв в изучении механизмов развития патологии, сообщает Козин. Так, установлено, что еще до первых проявлений заболевания в организме человека появляется определенный патоген. Сейчас идут поиски средств, которые будут блокировать действие этого агента. Недавно одно из средств было найдено, но в ходе клинических испытаний выяснилось, что оно имеет массу побочных эффектов. По прогнозу Козина, в ближайшие 10–15 лет лекарство от болезни Альцгеймера будет найдено. Одним неизлечимым недугом станет меньше.