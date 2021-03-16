Страшны ли российским вакцинам «мутанты»: учёные о новых штаммах COVID-19

Роспотребнадзор выявил в РФ первые случаи южноафриканского штамма коронавируса SARS-CoV-2, более заразного, чем другие его вариации. До этого в стране нашли «британскую» мутацию COVID-19, также с высокой вирулентностью. Всего, по данным главного санитарного врача Анны Поповой, вирусологи нашли более 1,5 тысячи «вариаций» вируса. NEWS.ru выяснил у специалистов по микробиологии и доказательной медицине, как новые штаммы влияют на пандемическую ситуацию в России и мире, а также насколько действенно работают против них зарегистрированные вакцины.

Как говорится на сайте Роспотребнадзора, в рамках молекулярно-генетического мониторинга изолятов (изолированных популяций) SARS-CoV-2 на территории РФ за последнее время «выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено». Ещё в 16 случаях «выявлены другие мутации».

Также в Роспотребнадзоре информируют, что в международной базе данных GISAID представлено 736 459 геномов коронавируса SARS-COV-2, из них к британскому варианту относятся 125 990 геномов (17,1%) и 477 — к бразильскому.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), завозные случаи или передача среди населения британского варианта зарегистрированы в 111 странах, южноафриканского — в 58. Последний, по данным Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, примерно на 50% заразнее других вариантов коронавируса, а также может быть более устойчив к антителам в плазме крови, взятой у доноров, переболевших COVID-19. Он был выявлен в декабре 2020 года.

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Британский штамм выявили в сентябре 2020 года, позднее он стал доминирующим в Соединённом Королевстве. Считается, что он может быть до 70% более заразным, чем встречавшиеся ранее варианты коронавируса, а смертность от него, по данным издания British Medical Journal, может быть выше на 64%. Первый раз британский штамм в России обнаружили в январе. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, люди, переболевшие распространёнными в России вариантами коронавируса, не заразятся британским штаммом, хотя ранее такой вариант не исключала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, против этого варианта вируса показала свою эффективность российская вакцина «Спутник V».

Бразильский штамм обнаружили в ноябре 2020 года в городе Манаус. К началу января на него приходилось 87% выявленных новых случаев заболевания в южноамериканской стране. По некоторым данным, он в 1,4–2,2 раза более заразен, чем другие варианты коронавируса. По данным издания Daily Mail, этот вариант стал доминирующим в большинстве штатов Бразилии и его распространение не замедляется. По мнению исследователей, на ситуацию влияет общая ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Бразилии, усугублённая «коронадиссидентской» политикой ультраправого президента Жаира Болсонару. Это угрожает затянуть пандемию во всём мире.

Ранее Анна Попова заявила, что в РФ обнаружено около 1,5 тысячи мутаций вируса SARS-CoV-2. Также она говорила, что в России они широкого распространения не получили. Однако член-корреспондент РАН вирусолог Александр Лукашев убеждён, что в обозримой перспективе возбудитель коронавирусной инфекции продолжит мутировать и со временем «научится» искуснее обходить иммунную защиту людей.

Редакция NEWS.ru решила выяснить, насколько российские вакцины эффективны против новых вариаций SARS-CoV-2 и есть ли необходимость создавать новые препараты для борьбы с проявляющимися штаммами.

Как сообщил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев, разработанная ими вакцина «Спутник V» «пока эффективна против всех „мутантов“».

Как нам сообщила [глава Роспотребнадзора] Анна Юрьевна Попова, за полгода произошло несколько тысяч мутаций и ничего сверхъестественного не произошло. Все те штаммы, которые вызывают заболевания у наших людей, они все покрываются нашей вакциной. То есть не надо особо переживать по поводу появления в России южноафриканского штамма. Сегодня утром сообщили о северофранцузском штамме. Я смеюсь и говорю, что у нас, наверное, скоро станет модным в каждом регионе иметь свой штамм — тверской, вологодский, ярославский и так далее. Новые мутации будут. Мутационный процесс — это нормально. Коронавирус мутирует быстрее, вирус гриппа мутирует медленнее. Виктор Зуев главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

Отвечая на вопрос NEWS.ru, нужно ли создавать вакцины против новых штаммов коронавируса, он заявил, что «есть необходимость активнее пользоваться нашими тремя вакцинами».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктор медицинских наук Василий Власов настроен более скептически. По его мнению, ответа на вопрос о том, как будет работать «Спутник V» против новых штаммов, «не знает никто». Это связано с отсутствием опыта и данных наблюдения. Хотя по ряду показателей все вакцины показывают свою относительную эффективность, но в какой степени — «трудно сказать».

Эксперименты, которые проводились в прошлом году, делались против старого штамма и показали, что он («Спутник V». — NEWS.ru) эффективен. Подобного рода экспериментов по установлению эффективности против новых штаммов в новых условиях в ближайшее время никто не будет проводить. Но будет проводиться наблюдение. Особенность наблюдения состоит в том, что оно позволяет выявить очень большую неэффективность. Но вероятнее всего, большой неэффективности не будет. И поэтому угрозы для успеха кампании по вакцинации пока не существует. Пока будут пытаться противодействовать распространению SARS-CoV-2. Но противодействие переносу вируса эффективно, например, в Новой Зеландии, где люди живут на своём острове и никого к себе не пускают. Применительно к большим континентальным странам, таким как Россия, США, Бразилия, полностью изолироваться невозможно от перехода новых штаммов. Нам предстоит с этим жить, бороться с распространением инфекции. Василий Власов доктор наук, член комиссии по борьбе со лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины доктор наук, член комиссии по борьбе со лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины

По мнению учёного, применительно к южноафриканскому штамму «некоторые вакцины менее эффективны», например оксфордская (AstraZeneca, от которой отказались несколько стран). Но это, отмечает Власов, «сведения из наблюдательных исследований, из наблюдения за процессом вакцинации, которые не надо рассматривать как очень надёжные и как показатель неэффективности». Речь в данном случае идёт о меньшей эффективности, ведь на 100% эффективной нельзя назвать ни одну из зарегистрированных вакцин.

Если против «старого» европейского штамма COVID-19 эффективность «Спутника V» была 80%, то против южноафриканского штамма эффективность будет 60–70%. Это всё равно хорошо и не мешает вакцинальной кампании, — отмечает Василий Власов.

Он отмечает, что наблюдения идут за всеми вакцинами, в том числе и российскими, напомнив, что уже есть публикации о результате вакцинации «Спутником V» в Аргентине. В России, по мнению Власова, с этим может быть сложнее, «поскольку у нас есть традиция сокрытия, необнародования результатов эпидемиологического наблюдения». В связи с этим об эффективности и безопасности «Спутника V» и других отечественных препаратов применительно к новым штаммам SARS-CoV-2 информацию придётся «черпать из иностранных источников».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.