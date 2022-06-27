Сторожевой алабай загрыз несколько домашних собак в подмосковном отеле Сторожевой алабай загрыз несколько домашних собак в подмосковном отеле Nara Eco Hills

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Среднеазиатская овчарка, также известная как алабай

В подмосковном отеле за несколько дней сторожевой алабай загрыз сразу трёх собак, которых привезли туда на отдых владельцы, пишет Mash. Одна собака умерла мгновенно, остальных двух удалось спасти. Хозяйка одного из животных обратилась в полицию: она выразила опасения, что могут пострадать дети.

Отель, в который массово приезжают собачники, называется Nara Eco Hills. Женщина рассказала, что приехала туда ещё 14 июня. Сначала она припарковала машину и выпустила свою собаку, шелти. Только питомец вышел из машины, на него моментально набросился огромный алабай и буквально разорвал собаку на части. Прошло совсем небольшое время, как сторож напал и на другое животное, но в этот раз собаку удалось отбить неравнодушным постояльцам.

Однако ситуация не изменилась, и уже на следующий день от зубов алабая пострадал золотистый ретривер. Как рассказывает сама женщина, у нее нет никаких претензий к собаке, а вот к владельцам отеля они появились. Она обратилась в полицию и попросила правоохранителей разобраться в ситуации. При этом пока руководство отеля отказывается признать свою вину. Там говорят, что это сторожевая собака, и хозяева домашних питомцев сам недоглядели за ними.

Ранее стало известно, что Московская областная дума рассмотрит законопроект об обязательной регистрации домашних животных на территории региона. Об этом сообщается на сайте регионального парламента. По словам авторов законопроекта, такие меры в первое время коснутся только собак.