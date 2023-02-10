Стилист рассказала о способах избежать электризации волос Стилист Чеченова: увлажнение и питание волос поможет избежать их электризации

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Чтобы избежать электризации волос зимой, следует увлажнять и питать их с помощью кондиционеров, несмываемого ухода и масок, рассказала Lenta.ru стилист-колорист Алина Чеченова. Также она посоветовала сушить волосы естественным путем и не злоупотреблять феном. Эксперт порекомендовала наносить увлажняющий уход на волосы сразу после мытья, а перед каждой укладкой использовать термозащитное средство.

Лучше сушить волосы естественным путем, а после мытья сразу нанести увлажняющий уход или сыворотку, которые придадут локонам шелковистость. Также желательно мыть голову через каждые два-три дня, — отметила Чеченова.

Стилист предупредила: чтобы избежать электризации волос, следует отказаться от средств, которые содержат спирт. Помимо того, она посоветовала выбирать расчески с более редкими зубчиками и обратить внимание на выбор головного убора. По ее словам, лучше носить шапки из кашемира и шерсти с хлопком.

Отдайте предпочтение редким зубчикам, если у вас густые волосы, и частым, если тонкие. Также не стоит забывать ухаживать за инструментами, чистить и регулярно мыть, — пояснила Чеченова.

Визажист Марина Гуторова ранее рассказала, что уход за волосами следует пересмотреть, если они часто электризуются, потому что чаще всего этому подвержены сухие волосы. Она посоветовала пользоваться увлажняющим шампунем и кондиционером для волос, а также несмываемыми уходовыми средствами. Помимо того, эксперт посоветовала сушить волосы феном с функцией ионизации, а также отказаться от пластиковых расчесок.