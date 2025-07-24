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24 июля 2025 в 06:30

Стелющаяся «резуха»! Многолетник быстро вырастет и не умрет в -35

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Стелющаяся «резуха»! Многолетник быстро вырастет и не умрет в -35! Это неприхотливый почвопокровный многолетник для сада. Арабис (Arabis), также известный как резуха, представляет собой выносливый многолетник семейства Крестоцветные. Это растение особенно ценится за раннее обильное цветение и способность создавать живописные цветущие ковры в саду.

Ботанические характеристики

  • Высота: 15–30 см
  • Цветы: мелкие (1–1,5 см), белые, розовые или лиловые
  • Период цветения: апрель — май (до 8 недель)
  • Листья: опушенные, серо-зеленые, зимующие

Популярные виды и сорта

  • 1. Арабис альпийский (A. alpina) — классический белоцветковый вид
  • 2. Rosea — нежно-розовые соцветия
  • 3. Арабис кавказский (A. caucasica) — более крупные цветы
  • 4. Schneehaube — махровая белая форма

Преимущества выращивания: идеален для альпинариев и рокариев, быстро разрастается (до 60 см в диаметре за сезон), засухоустойчив и морозостоек (до -35 °C), медонос — привлекает первых весенних пчел.

Интересный факт: название «резуха» растение получило за острые волоски на листьях, которые могут «резать» кожу. В ландшафтном дизайне особенно эффектно смотрится в сочетании с тюльпанами и мускари.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает -40 °C и цветет все лето!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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