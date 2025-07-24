Стелющаяся «резуха»! Многолетник быстро вырастет и не умрет в -35! Это неприхотливый почвопокровный многолетник для сада. Арабис (Arabis), также известный как резуха, представляет собой выносливый многолетник семейства Крестоцветные. Это растение особенно ценится за раннее обильное цветение и способность создавать живописные цветущие ковры в саду.
Ботанические характеристики
- Высота: 15–30 см
- Цветы: мелкие (1–1,5 см), белые, розовые или лиловые
- Период цветения: апрель — май (до 8 недель)
- Листья: опушенные, серо-зеленые, зимующие
Популярные виды и сорта
- 1. Арабис альпийский (A. alpina) — классический белоцветковый вид
- 2. Rosea — нежно-розовые соцветия
- 3. Арабис кавказский (A. caucasica) — более крупные цветы
- 4. Schneehaube — махровая белая форма
Преимущества выращивания: идеален для альпинариев и рокариев, быстро разрастается (до 60 см в диаметре за сезон), засухоустойчив и морозостоек (до -35 °C), медонос — привлекает первых весенних пчел.
Интересный факт: название «резуха» растение получило за острые волоски на листьях, которые могут «резать» кожу. В ландшафтном дизайне особенно эффектно смотрится в сочетании с тюльпанами и мускари.
Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает -40 °C и цветет все лето!