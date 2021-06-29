Старикам тут не место: почему миллионы россиян останутся без пенсий

Миллионы россиян в обозримом будущем рискуют остаться без страховых пенсий. Такой прогноз NEWS.ru озвучили сразу в двух структурах — Институте региональных проблем и Институте региональной экспертизы. Одной из ключевых причин эксперты называют расширяющееся поле теневой экономики. По разным оценкам, от 20% до 40% работников в стране получают зарплату в конвертах. Это означает, что все они не смогут рассчитывать на помощь государства, когда выйдут на пенсию.

Миллионы без денег

Жителю Подмосковья Александру 35 лет. В разговоре с NEWS.ru он признался, что работает с 20 лет и ни разу не оформлялся официально.

Мне так выгоднее, не хочу ничего отдавать, смысла не вижу. Вот люди каждый год платят транспортный налог, а как ездили, так и ездят по раздолбанным дорогам. Так и здесь — платишь, а всё улетает, как в чёрную дыру. Для себя решил, что на старость начну копить самостоятельно, но попозже, — рассказывает Александр.

Таких, как он, по всей России миллионы. В пожилом возрасте всем этим людям не хватит баллов для начисления пенсии — им просто неоткуда взяться. Максимум, на что они могут претендовать — социальная пенсия, но до неё ещё надо дожить. Мужчинам её начинают выплачивать с 70 лет. На сегодняшний день средний размер социальной пенсии по старости — менее шести тысяч рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлёв заявил NEWS.ru, что миллионы россиян сейчас действительно находятся в зоне риска. По его словам, как правило, они не задумываются над тем, что рискуют остаться без пенсий.

Люди с советских времён привыкли к автоматизму пенсий, что это обязанность государства, а оно, дескать, никуда не денется, — говорит Журавлёв. — Но этот тренд — невыплата пенсий — уже налицо. Я лично знаю случаи, когда люди вынуждены через суд добиваться назначения пенсионных выплат. Причём не всегда успешно.

Ранее эксперты РАНХиГС в ходе исследования подсчитали долю нелегальных работников в России, получающих серые зарплаты. Согласно полученным данным, доля занятых в теневом секторе в общей структуре отечественного рынка труда в конце 2020 года составила 28%. Исследование коснулось как тех, у кого на неофициальный заработок приходится основной доход, так и тех, кто получает в конверте лишь часть зарплаты.

Впрочем, в конце прошлого года глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов назвал куда более устрашающую цифру. Сославшись на данные Минфина РФ, он сообщил, что объём фонда неофициальных заработных плат в России превышает 10 трлн рублей ежегодно, примерно 30–40% россиян получают серую зарплату. Он отметил, что порядка 25 млн человек в стране вовлечены в неофициальную занятость, это 32,5% экономически активного населения.

При этом из-за серых заработных плат бюджетная система страны недополучает порядка 3 трлн рублей доходов, это почти 3% ВВП, — уточнил Артамонов.

Таким образом, сегодня мало кто сомневается в масштабе бедствия. Кроме того, Журавлёв указывает на непрозрачность действующей пенсионной системы. Так, говорит он, пенсионные баллы, которые необходимо накапливать для получения пенсии, являются «фантастическим явлением». По словам гендиректора ИРП, практически никто толком не понимает формулу их расчёта, и едва ли не ежегодно стоимость балла меняется.

В Институте региональной экспертизы (ИРЭ) также подтвердили: миллионы могут остаться фактически без пенсий, что спровоцирует рост социального недовольства и взаимные претензии государства и граждан друг к другу. В разговоре с NEWS.ru ведущий аналитик ИРЭ Николай Евдокимов указал, что уход зарплат в серые схемы — опасная тенденция, которую властям пока никак не удаётся преодолеть. Эксперт полагает, что сам по себе процесс объясним и упирается в низкий уровень жизни населения и недоверие к власти.

Пенсии для избранных

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Опрошенные NEWS.ru эксперты признают, что пандемия коронавирусной инфекции и последовавшие за ней ограничения усугубили ситуацию на рынке труда. Доходы населения в очередной раз рухнули, многие работники начали соглашаться на теневые, не облагаемые налогом доходы.

Серые зарплаты объективно выше, поскольку не облагаются налогом, а для человека, который кормит семью, собирает детей в школу и платит кредиты, — это значимый фактор, — пояснил Евдокимов.

Он также отметил, что транслируемая в общественное сознание идеологема, что сколько ни плати налоги, всё разворуют, даёт свои плоды. Люди не понимают, куда конкретно направляются их средства и почему они должны финансировать масштабные государственные проекты, если они не имеют к ним прямого отношения.

Хуже всего, отмечает собеседник, что в конечном счёте это сказывается на самих гражданах, которые вынуждены работать до глубокой старости. Они понимают, что пенсия, которую в лучшем случае будут получать, — мизерная.

Некоторые эксперты склонны считать, что в недалёком будущем выплата госпенсий станет едва ли не прерогативой избранных. При этом нетрудно проследить, как менялась пенсионная система. В 2014 году правительство запретило гражданам и пенсионным фондам распоряжаться накопительной частью пенсии, корректно назвав это «заморозкой». Спустя год, якобы ради того, чтобы не повышать пенсионный возраст, реальные деньги россиян были заменены номинальными «баллами». Впрочем, уже в 2018-м пенсионный возраст в ходе реализованной реформы всё же был повышен.

В случае роста серого сектора экономики и объёма выдаваемых в конвертах зарплат для миллионов россиян существует реальный риск остаться с минимальной пенсией ввиду недонабора пенсионных баллов, подтвердил NEWS.ru руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт» Алексей Климовский. Он признал, что этот выбор целиком на совести самих граждан, избегающих выплат в Пенсионный фонд России (ПФР). Однако в таком случае им можно порекомендовать лишь самостоятельно заботиться о своём благосостоянии в преклонном возрасте путём инвестиций в низкорисковые активы.

Однако именно вопрос сбережения средств для россиян является ключевым. По мнению Журавлёва, в нашей стране «практически невозможно ничего накопить». Он уверен, что если бы в России был сформирован эффективный накопительный механизм, при котором гражданин мог гарантированно получать адекватные проценты с банковских депозитов, то пенсионная система приказала бы долго жить за ненадобностью.

В итоге ситуация складывается патовая: миллионы россиян уходят «в тень», чтобы не отдавать отчисления государству, но и сохранить накопления чаще всего не в состоянии. В итоге в пожилом возрасте многие имеют все шансы оказаться без сбережений и пенсий. Ранее результаты опроса, проведённого по заказу компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», показали: более 60% россиян не имеют никаких сбережений, а большинство из тех, кто всё-таки располагает накоплениями, потратят их в случае потери работы максимум за полгода.

Однако перспектив на изменение ситуации к лучшему у граждан практически нет, констатировал в беседе с NEWS.ru основатель адвокатского бюро Григорий Сарбаев. По его словам, пока россиян некому защитить, «ведь профсоюзы у нас, как правило, не занимаются реальной защитой прав трудящихся». Он уверен, что опасное положение, в котором многие оказались, даст о себе знать не сейчас, а при выходе на пенсию, когда человек получит на руки жалкие крохи.