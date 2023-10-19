«Стандарты качества потеряны»: Ивлев возмутился кофе в кафе Тимати Шеф-повар Константин Ивлев раскритиковал качество кофе в заведениях Stars Coffee

Фото: Музыкант и предприниматель Тимур Юнусов (Тимати)

Шеф-повар Константин Ивлев раскритиковал сеть Stars Coffee (бывший Starbucks), которую после ухода зарубежного бренда выкупили Тимати и Антон Пинский. В беседе с NEWS.ru он заявил, что желание стать владельцами крупного бизнеса связано с тем, что «сейчас все хотят быть начальниками», а продукция в заведениях сети «стала неказистой».

У них своя философия, они думают, что это круто. Сейчас вообще все хотят быть большими начальниками и владельцами бизнеса. Что касается ребят, то мне сложно сказать. Я заходил в их кофейни. Я сам не фанат кофе, не эксперт, но я вижу, что все как-то неказисто. Так или иначе какие-то стандарты качества потеряны, — сказал Константин Ивлев.

Он добавил, что это касается и сети «Вкусно — и точка» (бывший McDonald’s). Снижение качества, по мнению Константина Ивлева, связано с тем, что западный менеджмент более серьезно контролирует выполнение стандартов, а в России часто полагаются на авось. Тем не менее шеф-повар привел примеры заведений, где соотношение цена-качество остается на высоком уровне.

Возьмите сеть «Чайхона № 1» Тимура Ланского. Там есть и национальная восточная кухня, есть средиземноморская, есть элементы русской кухни. Я считаю, что ребята предлагают хорошее соотношение цены и качества. Еще возьмите, например, сетку «Братья Караваевы». Я считаю, что как раз в среднем сегменте больше возможностей найти правильное соотношение, — подчеркнул Константин Ивлев.

Ранее на Константина Ивлева подали в суд после гастрономического фестиваля «Да, шеф!» в Екатеринбурге. Представители праздничного агентства Graffin-event, которое занималось организацией мероприятия, заявили, что компания известного шеф-повара недоплатила им около 664 тысяч рублей. На фестивале повара приготовили огромный рулет из ветчины с начинкой из сыра и майонеза массой 41 килограмм. Блюдо вошло в Книгу рекордов России.