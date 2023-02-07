Стало известно, сможет ли фигурист кататься после ампутации обеих стоп Травматолог-ортопед Альзоба: после ампутации обеих стоп кататься на коньках можно, но «для души»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров и телеведущая Регина Тодоренко во время съемки проекта «Ледниковый период» на малой спортивной арене «Лужников»

После ампутации обеих стоп человек сможет ходить при помощи специализированных протезов, но о спорте высоких достижений, например о фигурном катании, придется забыть, рассказал NEWS.ru травматолог-ортопед Сергей Альзоба. Эксперт добавил, что «для души» вернуться на лед реально, но о сложных элементах — поддержках, прыжках — речи быть не может.

Для души можно [кататься на коньках, играть в хоккей]. О высоких достижениях речь не идет, слишком специализированный вид спорта — фигурное катание. Есть специализированные протезы стопы, позволяющие кататься, но для души. Какую-то часть функций конечности можно восполнить, но моторика стопы — вот это проблема, как с ампутированной рукой — ни один электронный протез мелкую моторику не компенсирует, а для большого спорта нужно полноценное восстановление, — подчеркнул Альзоба.

Собеседник отметил, что сложные элементы на льду, вероятно, можно делать на протезах после занятий с хореографом, но это «опасно и травматично».

Беговая функция восстанавливается, никто после таких травм в молодом возрасте в кресле-коляске не сидит. Вы даже можете и не заметить таких людей на улице. Знаете историю Писториуса? А вот моторика стопы — проблема серьезнее. Ходить человек после ампутации обеих стоп на протезах сможет, это не обсуждается, — добавил Альзоба.

Медик также рассказал, что за попытки вернуться в спорт или «бегать, прыгать» после таких травм пациенты заплатят проблемами со здоровьем, но не сразу — через 10-20-30 лет.

Ранее в СМИ сообщалось, что олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Как утверждает источник ТАСС, врачам пришлось пойти на этот шаг из-за разросшейся гангрены. Он добавил, что сейчас доктора борются за руки спортсмена. Однако Telegram-канал «112» отмечал, что Костомарову ампутировали стопу только на левой ноге, правую же удалось спасти. По данным авторов, после операции у спортсмена выросла температура, он находится в сознании.

10 января стало известно, что Костомарова госпитализировали с пневмонией в клиническую больницу в Коммунарке. СOVID-тест показал отрицательный результат. Состояние Костомарова оценивалось как стабильное, но позже ухудшилось, и врачи подключили фигуриста к ИВЛ и аппарату ЭКМО.

После этого отец спортсмена сообщил, что состояние бывшего фигуриста оценивается как стабильно нормальное. Он отметил, что пока о выписке из больницы речи идти не может. По его словам, Костомарову требуется подключение к аппарату ИВЛ в моменты, когда состояние здоровья ухудшается.

Источник StarНit в больнице ранее рассказал, что Костомарову помимо ноги могут в ближайшее время ампутировать пальцы на руках.