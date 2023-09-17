Стало известно, сколько россиян в панике сметают товары с полок магазинов ВШЭ: 9,4% россиян склонны к паническим покупкам на фоне негативных новостей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Панические закупки оказались присущи почти каждому десятому жителю России, о чем свидетельствуют результаты социологического исследования НИУ ВШЭ. По словам проректора университета Вадима Радаева, 9,4% участников опроса приобретали товары из-за негативного информационного фона.

Исследование также показало, что 20,5% респондентов совершают импульсивные покупки без предварительных раздумий и тщательного поиска. Еще 25,2% склонны к компульсивным покупкам, которые помогают справиться со стрессом или поднять настроение.

Согласно результатам опроса, женщины чаще склонны к эмоциональному потреблению. Так, панические покупки осуществляют 10,1% женщин и 8,5% мужчин, импульсивные — 21,9% против 18,9%, а компульсивные — 28,8% против 20,8%.

Кроме того, выяснилось, что эмоциональных покупателей больше среди молодежи в возрасте до 35 лет. Из них 10,8% склонны к паническим покупкам, 30,8% — к импульсивным и 36,3% — к компульсивным.

Опрос проводился с июня по июль 2023 года в 55 регионах России в формате личного интервью. В исследовании приняли участие 6 тысяч человек.

Ранее выяснилось, что каждый седьмой россиянин хотел бы отправить ребенка жить в Москву, считая столицу городом возможностей. Второе место в этом рейтинге занял Санкт-Петербург. Его выбрали 10% опрошенных. При этом только 7% россиян хотят, чтобы их ребенок переехал за границу.