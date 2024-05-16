Стало известно, сколько бойцов СВО выберут в программу «Время героев» Комиссаров: 83 бойца СВО будут участвовать в программе «Время героев»

Фото: МО РФ

Для образовательной президентской программы «Время героев» отберут 83 участника СВО, сообщил в Telegram-канале ректор РАНХиГС, руководитель программы Алексей Комиссаров. По его словам, обучение начнется 27 мая.

Обсудили ключевые принципы, на которых будет строиться обучение, а также объявили об отборе 83 участников первого уровня. Они получат свои результаты 20 мая и через неделю приступят к обучению, — рассказал Комиссаров.

По его словам, отбор в рамках первой волны еще не заканчивается. В скором времени будет готов список участников второго и третьего уровней. До конца года планируется запустить второй поток программы.

О запуске кадровой программы для ветеранов и участников СВО «Время героев» ранее объявил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что слово «элита» дискредитировано теми, кто не имеет никаких заслуг перед обществом, но считает себя кастой с особыми привилегиями. Глава государства уточнил, что в основном это те люди, кто «набил карманы» в 1990-х. Истинной же элитой президент назвал «тружеников и воинов, надежных, проверенных, делом доказавших свою преданность России».

Политолог Илья Гращенков позже заявил, что наличие высшего образования для фронтовиков — участников программы станет жестким, но необходимым критерием. По его словам, запуск кадровой программы вызван нехваткой чиновников в провинции.