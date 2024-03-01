Политолог оценил образовательный ценз в программе «Время героев» Политолог Гращенков: для участников СВО диплом вуза станет необходимым критерием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Наличие высшего образования для фронтовиков – участников программы «Время героев» станет жестким, но необходимым критерием, сказал NEWS.ru политолог Илья Гращенков. По его словам, запуск кадровой программы вызван нехваткой чиновников в провинции. Ранее о запуске программы для ветеранов СВО объявил президент России Владимир Путин.

Человеку, который претендует на участие в кадровой программе, необходимо иметь высшее образование. Этим требованием нельзя пренебрегать, хотя это действительно жесткий образовательный ценз. К программе создания кадрового резерва «Время героев» привлекаются участники СВО, у которых уже есть управленческий опыт, пусть он и отличается от гражданского. Сейчас дефицит кадров в регионах, особенно на муниципальных должностях. Эту проблему необходимо решать, — заявил президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Чиновников на местном уровне найти сложно — зарплата маленькая, ответственность высокая, пояснил эксперт, добавив, что привлечение для этого участников СВО было бы оптимально. Фронтовики, по мнению Гращенкова, хорошо исполняют приказы и при этом минимально коррумпированы.

Другой критерий — наличие судимости, особенно непогашенной. Насколько я слышал, пока ограничения накладываются лишь на будущих педагогов, на работу с несовершеннолетними. Есть и разница по статьям УК, по которым осужден человек. Вопрос, будет ли запрещено претендовать на статус управленца тем, кто был осужден по части статей УК об экономических преступлениях, — риторически интересуется Гращенков.

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что критерием участия в кадровой программе «Время героев» станет наличие высшего образования. Потенциальным кандидатам также необходимо быть участником или ветераном СВО и не иметь судимости.

Президент Владимир Путин объявил о запуске кадровой программы для ветеранов и участников СВО «Время героев». Слово «элита» дискредитировано теми, кто не имеет никаких заслуг перед обществом, но считает себя кастой с особыми привилегиями, заявил Путин. По его словам, в основном это те люди, кто «набил карманы» в 1990-х. Истинной же элитой президент назвал «тружеников и воинов, надежных, проверенных, делом доказавших свою преданность России». Участники боевых действий должны занимать ведущие позиции в системе образования, воспитания молодежи, в государственном и муниципальном управлении, убежден президент.