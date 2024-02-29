Путин объявил о запуске программы «Время героев» для участников СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил о запуске новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО «Время героев». По словам главы государства, эта программа будет строиться по тем же стандартам, что проекты «Школы губернаторов» и конкурс «Лидеры России».

С 1 марта 2024 года ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы, назовем ее «Время героев», — сказал президент.

Участниками программы смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом независимо от звания и должности, пояснил Путин. По его словам, это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества в ходе боевых действий.

Учеба начнется уже в ближайшие месяцы, уточнил президент. Наставниками для первых участников программы станут руководители правительства, администрации главы государства, министерств и ведомств, а также главы регионов и крупнейших компаний.

В дальнейшем расширим такие кадровые программы, запустим управленческие курсы в РАНХиГС. Причем, статус академии считают необходимым законодательно повысить. Кроме того, ветераны и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность в наших ведущих вузах, — добавил Путин.

Президент призвал Минобороны и командиров боевых соединений поддержать бойцов в их стремлении попробовать свои силы в новой программе. Путин попросил предусмотреть для военных возможность подачи заявки на участие и выезда на очные занятия.

В своем послании Путин также заявил, что участники СВО смогут получать льготную ипотеку со ставкой 2%. Такую возможность предоставят военным в ряде регионов, в том числе на Дальнем Востоке и в Донбассе.