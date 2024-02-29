«Набили карманы в 1990-х»: Путин назвал подлинную элиту России Путин назвал служащих России людей ее подлинной элитой

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Слово «элита» дискредитировано теми, кто не имея никаких заслуг перед обществом считает себя кастой с особыми привилегиями, заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. По его словам, в основном это те люди, кто «набил карманы» в 1990-х. Истинной же элитой президент назвал «тружеников и воинов, надежных, проверенных, делом доказавшим свою преданность России».

Слово «элита» во многом себя дискредитировало теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями. Особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике с 1990-х годов. Они точно не элита, — сказал Путин.

Также во время выступления президент объявил о запуске новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО «Время героев». По словам главы государства, она будет строиться по тем же стандартам, что проекты «Школы губернаторов» и конкурса «Лидеры России». Участниками смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом независимо от звания и должности. По его словам, это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества в ходе боевых действий.