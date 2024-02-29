Президент России высказался о морали российских бойцов Путин заявил, что участники СВО не способны на предательство

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Участники специальной военной операции на Украине не могут предать, подвести или отступить, заявил президент РФ Владимир Путин. Во время послания Федеральному собранию глава государства подчеркнул, что его сердце наполняется гордостью за бойцов ВС России.

Вы знаете, я смотрю на этих мужественных людей (участников СВО. — NEWS.ru), порой совсем молодых ребят, и без всякого преувеличения могу сказать — сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ и за конкретно этих людей. Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут, — сказал Путин.

Путин рассказал, что постоянно встречается с участниками СВО, как с кадровыми военными, так и с добровольцами. Глава государства добавил, что в переломные моменты истории именно такие люди, как участники СВО, выходят на передний план. Российский лидер выразил мнение, что таким гражданам можно передать и доверить страну.

Ранее Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Петровское на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, российские бойцы заняли более выгодные рубежи на этом участке фронта. Кроме этого, российские войска поразили пять гаубиц Д-30 и одну «Мста-Б», а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три орудия Д-20.