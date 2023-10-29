Стало известно, почему именно Чехия обвинила ООН в «поддержке террористов» Политолог Михайлов: Чехия не боится мигрантов после осуждения резолюции по Газе

Фото: Hartmut Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Чехия обвинила ООН в «поддержке террористов» с Ближнего Востока и выступила рупором «якобы цивилизованного Запада», заявил NEWS.ru политолог Евгений Михайлов. По его словам, нет такого количества мигрантов из стран исламского мира, поэтому там нет будет проблем с волнениями.

За резолюцию (ООН по палестино-израильскому конфликту. — NEWS.ru) не проголосовали США и все союзники. Чехия выступила рупором, вроде некрупная страна, но якобы цивилизованного Запада, — сказал Михайлов.

Он добавил, что Чехия взяла на себя определенные обязательства. Она является абсолютно несамостоятельной страной и делать столь жесткие возгласы не способна без поддержки.

Ранее Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова раскритиковала ООН за принятую Генассамблеей резолюцию по ситуации на Ближнем Востоке и обвинила всемирную организацию в «поддержке террористов». Она заявила, что Чехии следует прекратить свое членство в ООН.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку накануне, в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии. Документ был разработан группой арабских стран и внесен на рассмотрение Иорданией. Он включает 14 пунктов и призывает к немедленному гуманитарному перемирию.