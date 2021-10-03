Стало известно о состоянии экстренно госпитализированного Явлинского

Лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского, которого ранее экстренно госпитализировали, выписали из больницы. Его состояние улучшилось, стало известно Telegram-каналу Mash.

Явлинский был госпитализирован из-за жалоб на сердце. Врачи провели ему операцию по «чистке» этого органа.

Напомним, что Явлинскому сделали небольшую пластику стенок артерий и сосудов. Сообщалось, что перед процедурой лидер «Яблока» подписал согласие об оперативном вмешательстве, понимая риск возможных осложнений.

Явлинского экстренно госпитализировали 27 сентября. У него обнаружили проблемы с сердцем после объявления результатов выборов в Госдуму, писали СМИ. Сообщалось, что у лидера фракции появилось затруднённое дыхание, тяжесть в груди и учащённое сердцебиение. После осмотра в больнице врачи диагностировали у него нарушение сердечного ритма.

Позднее помощник политика Игорь Яковлев рассказал NEWS.ru, что основатель партии находится в московской больнице. Он подтвердил: у Явлинского проблемы с сердцем. По словам Яковлева, политик чувствует себя удовлетворительно.

По результатам голосования в Госдуму прошли представители пяти партий. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Для партии «Яблоко» оказался непреодолимым порог в 5%. Она снова не попала в новый состав парламента.