Стало известно о состоянии экстренно госпитализированного Явлинского

Лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского, которого ранее экстренно госпитализировали, выписали из больницы. Его состояние улучшилось, стало известно Telegram-каналу Mash.
Явлинский был
Напомним, что Явлинскому
Явлинского экстренно госпитализировали 27 сентября. У него обнаружили проблемы с сердцем после объявления результатов выборов в Госдуму, писали СМИ. Сообщалось, что у лидера фракции появилось затруднённое дыхание, тяжесть в груди и учащённое сердцебиение. После осмотра в больнице врачи диагностировали у него нарушение сердечного ритма.
Позднее помощник политика Игорь Яковлев рассказал NEWS.ru, что основатель партии находится в московской больнице. Он подтвердил: у Явлинского проблемы с сердцем. По словам Яковлева, политик чувствует себя удовлетворительно.
По результатам голосования в Госдуму прошли представители пяти партий. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Для партии «Яблоко» оказался непреодолимым порог в 5%. Она снова не попала в новый состав парламента.