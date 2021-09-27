Явлинского экстренно госпитализировали

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский экстренно госпитализирован. У него обнаружили проблемы с сердцем после объявления результатов выборов в Госдуму. Об этом пишет Mash.

Уточняется , что у лидера фракции появилось затруднённое дыхание, тяжесть в груди и учащённое сердцебиение. Он пожаловался на симптомы в ночь с субботы на воскресенье, в связи с чем главе «Яблока» потребовалась медицинская помощь.

После осмотра в больнице врачи диагностировали у него нарушение сердечного ритма. На текущий день состояние Явлинского оценивается как средней тяжести. Другие подробности пока неизвестны.

Стоит заметить, что в 1998-м году его уже прооперировали в Германии из-за проблем с сердцем. В 1999-м году политику снова потребовалась помощь медиков. Операция прошла в США.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что избирательная кампания, завершившаяся 19 сентября, станет последней для партии Григория Явлинского «Яблоко».