Помощник Явлинского подтвердил проблемы с сердцем у политика

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский находится в московской больнице. У него проблемы с сердцем. Об этом NEWS.ru сообщил помощник политика Игорь Яковлев. Он подтвердил появившуюся в СМИ информацию о госпитализации политика.

Григорий Явлинский находится в одной из московских больниц в связи с возникшими проблемами с сердцем. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно. Врачи делают все необходимое. Некоторое время он будет оставаться под наблюдением врачей, — рассказал Яковлев.

Ранее в СМИ появилась информация, что Явлинского экстренно госпитализировали. Из-за проблем с сердцем политик был вынужден в 1998 году подвергнуться операции в Германии. На следующий год он лёг под нож хирургов в США.

Член федерального политкомитета партии Сергей Митрохин подтвердил, что Явлинский находится у своего лечащего врача и его состояние не вызывает опасений. По словам политика, в скором времени основатель «Яблока» скоро выйдет на связь. Его здоровью и жизни ничего не угрожает, так как лидер фракции в целом чувствует себя хорошо.