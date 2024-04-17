Стало известно, кому доступна обновленная программа газификации в РФ Садовые товарищества вошли в программу газификации по решению кабмина России

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому владельцы участков в садовых товариществах смогут воспользоваться федеральной социальной программой о газификации, сообщила пресс-служба кабинета министров. Уточняется, что заявку на участие в проекте может подать как сам собственник, так и председатель СНТ.

Владельцы участков, расположенных в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), смогут стать участниками программы социальной газификации, — указывается в заявлении.

По полученным данным, государство возьмет на себя все траты по проведению газовых сетей до границ участков, их владельцам не нужно будет платить. Одним из главных условий для этого является наличие правоустанавливающих документов, а само решение о дополнительной газификации должно быть принято на собрании членов садового товарищества. Указывается, что соответствующее распоряжение о расширении действия программы отдал президент России Владимир Путин по итогам послания к Федеральному собранию.

Ранее в Государственной думе предложили выдавать россиянам сертификаты на газификацию частных домов. Согласно законопроекту, внесенному на рассмотрение депутатами ЛДПР, порядок предоставления, а также перечень категорий граждан, кто сможет получить помощь, будут устанавливать региональные власти.