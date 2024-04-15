Россиянам хотят помочь с газификацией частных домов В Госдуме предложили выдавать сертификаты на газификацию частных домов

Россиянам необходимо выдавать сертификаты на газификацию частных домов, следует из законопроекта, который в Госдуму внесла фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», номинал, порядок предоставления, а также перечень категорий граждан, кто сможет получить помощь, будут устанавливать региональные власти.

В настоящее время во многих субъектах некоторым категориям граждан предоставляются различные меры по компенсации части затрат на газификацию из регионального бюджета. В частности, они реализуются в Московской, Нижегородской, Ленинградской областях, Башкирии, Татарстане и других, — сказано в в пояснительной записке к законопроекту.

Однако во многих регионах получить эту компенсацию можно только после оплаты услуг. При этом их стоимость варьируется от 70 до 400 тысяч рублей, а такая сумма существенна не только для малоимущих, говорится в документе. Поэтому подобная помощь сделала бы газификацию доступной большему количеству граждан. Поправки могут внести в закон «О газоснабжении в РФ».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит дополнительный миллиард рублей на адресные выплаты по программе социальной газификации. Средства получат 57 регионов страны, а именно те, что имеют низкую бюджетную обеспеченность.