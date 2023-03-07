Стало известно, какой букет долговечнее: из тюльпанов или мимоз Флорист Сафронова назвала более долговечными букеты из тюльпанов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если хочется, чтобы букет стоял подольше, то в выборе между тюльпанами и мимозами предпочтение следует отдать первым, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова для NEWS.ru. По ее словам, раскидистые изумрудные ветви с желтыми цветами рискуют быстро стать сухоцветом.

Конечно же, тюльпан. Что касается мимозы, то все мимозы моментально засыхают. До всех этих событий мы получали мимозы из Италии, но она... Это же акация, кустарник, она немного другого сорта и стояла лучше. То, что сейчас у нас продают, — абхазская традиционная — она так долго не живет. Надо понимать, что сразу будет сухоцвет, — пояснила Сафронова.

Флорист отметила, что тюльпаны традиционно являются самым оптимальным праздничным вариантом и в этом году средняя стоимость цветка составит 80–100 рублей. По ее словам, достойный букет к 8 Марта обойдется примерно в две тысячи рублей.

Ранее эксперт посоветовала заменить обычную воду в вазе на минеральную, чтобы продлить жизнь подаренным на 8 Марта цветам. При этом она отметила, что распространенный лайфхак с добавлением аспирина и сахара в емкость с букетом «от лукавого».