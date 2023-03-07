Флорист рассказала, как продлить жизнь букету цветов на 8 Марта Флорист Сафронова посоветовала ставить цветы в минералку, чтобы продлить жизнь букета

Обычную воду в вазе необходимо заменить на минеральную, чтобы продлить жизнь подаренным на 8 марта цветам, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с NEWS.ru. При этом она отметила, что распространенный лайфхак с добавлением аспирина и сахара в емкость с букетом «от лукавого».

Если нет возможности купить специальные препараты в цветочных магазинах, то я бы рекомендовала минеральную газированную воду. Элементарно, вместо обычной воды в вазу или банку для букета налить газировку, но не сладкую. Она тоже помогает продлить жизнь цветов, — рассказала Сафронова.

Ранее флорист рассказала, что банальные букеты из тюльпанов и мимоз можно заменить более креативными и оригинальными вариантами, такими как композиция из конфет или сухофруктов. Кроме того, по словам Сафроновой, отличным презентом станут необычные цветы: подсолнухи или редкие протеи, а также пионы. Лаконичным вариантом может стать букет цветущих ландышей.

Эксперт также предупредила, что цены на цветы к 8 Марта выросли примерно на 20%, несмотря на то что дефицита в России нет. Эксперт объяснила, что повышение стоимости букетов произошло из-за того, что российские производители вынуждены закупать луковицы через импорт.