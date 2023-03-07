Флорист назвала креативную альтернативу цветам на 8 Марта Флорист Сафронова посоветовала заменить букетами из фруктов и редкими цветами банальные подарки на 8 Марта

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Букеты из банальных тюльпанов и мимоз можно заменить более креативными и оригинальными вариантами, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с NEWS.ru. По ее словам, отличным презентом станет композиция из конфет или сухофруктов.

Если альтернатива цветам — букет конфет, букет, собранный из сухофруктов разных, в разных сочетаниях, смотрится интересно и необычно, оригинально. Такой вариант не сильно раскручен, скажем так, — рассказала флорист.

Если же все же хочется подарить женщине букет, то в качестве альтернативы стандартным цветам подойдут подсолнухи или достаточно редкие протеи. Сафронова добавила, что девушке будут приятны и пионы подарить, однако тут стоит вопрос цены — одна ветка сейчас стоит больше тысячи рублей. Кроме того, флорист посоветовала обратить внимание на цветущие ландыши.

Ранее Сафронова предупредила, что цены на цветы к 8 Марта выросли примерно на 20%, несмотря на то что дефицита в России нет. Эксперт объяснила, что на стоимость букетов к Международному женскому дню повлияло то, что российские производители вынуждены закупать луковицы через импорт.