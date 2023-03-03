Мужчин предупредили о росте цен на цветы к 8 марта Флорист Сафронова предупредила о росте цен на цветы к 8 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на цветы к 8 марта выросли примерно на 20% несмотря на то, что дефицита в России нет, предупредила мужчин президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. В беседе с «Радио 1» она объяснила, что на стоимость букетов к Международному женскому дню повлияло то, что российские производители вынуждены закупать луковицы через импорт.

Отечественные производители вынуждены повышать цены. Материал закупочный, те же луковицы тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, в основном импортный. Все, начиная от логистики и заканчивая отоплением и освещением, подорожало. Также сказывается на ценах праздничный ажиотаж. В этом году цены повысились примерно на 20%, — отметила флорист.

По словам Сафроновой, самым оптимальным праздничным вариантом традиционно являются тюльпаны. На прилавках сейчас больше отечественных цветов, но есть и импортные. Средняя стоимость цветка составит 80-100 рублей. Флорист отметила, что букет к 8 марта обойдется примерно в две тысячи рублей. Популярность сейчас также приобрели гипсофилы. Цены на них варьируются в зависимости от размера.

При желании сэкономить Сафронова порекомендовала выбирать цветы в горшках. Она посоветовала отдать предпочтение тюльпанам, нарциссам и гиацинтам. Такой вариант позволит заменить полоценный букет и будет стоить значительно дешевле.

Психолог Сергей Ланг ранее порекомендовал выбирать подарок к 8 марту для возлюбленной, учитывая ее интересы. По его словам, мужчине следует задать себе вопрос, что может порадовать женщину.