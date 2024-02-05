Стало известно, какую рассаду можно высадить в феврале на подоконнике Цветовод Жашкова: сельдерей можно высадить в феврале на подоконнике

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В феврале следует высадить на подоконнике те растения, которые долго созревают, в том числе сельдерей, лук-порей и цветную капусту, посоветовала председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова. В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнила, что любителям цветов стоит посадить петуньи, чтобы они взошли весной. Все эти растения лучше сеять после 14 февраля, когда световой день увеличится.

Как уточнила цветовод, в марте лучше сделать рассаду для перцев и баклажанов, а в апреле — для помидоров, огурцов и белокочанной капусты. Важно не торопиться с пересадкой растений в открытый грунт. Нужно дождаться, пока снизится риск повторных заморозков. Так, капусту пересаживают в конце мая, а помидоры и огурцы — в начале июня.

Жашкова добавила, что при выборе семян стоит обратить внимание на срок годности. Она также посоветовала выбирать готовый почвогрунт, в который входят торф, микроэлементы, удобрения и разрыхлители. Дно тары, в которую высаживаются семена, должно быть плоским, поэтому следует отказаться от использования для этих целей пластиковых бутылок. В феврале важно позаботиться об освещении в помещении. Для этого подойдут специальные лампы.

Агроном Анастасия Коврижных ранее рассказала, что водка может реанимировать фикус и помогает росту других комнатных растений. По ее словам, также некоторые растения периодически полезно поливать пивом.