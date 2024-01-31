Цветоводам рассказали о пользе водки для растений Агроном Коврижных: комнатные растения хорошо реагируют на водку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Водка может реанимировать фикус и помогает росту других комнатных растений, рассказала в беседе с изданием «БелНовости» агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных. Также, по ее словам, некоторые растения периодически полезно поливать пивом.

Как пояснила эксперт, алкоголь, в частности, способствует активному росту аспарангуса. «Напоить» растение можно, добавив в его рацион водку в пропорции две ложки на литр воды. Для реанимации поникшего фикуса можно развести ложку спиртного в 200 мл воды. Поливать растение таким раствором необходимо в течение примерно двух недель, до восстановления цветка. Кроме того, водочный полив благотворно влияет на кактусы и пальмы. Для них на литр воды нужно взять одну ложку крепкого алкоголя.

Что касается пива, то оно полезно для восстановления здоровья монстеры, продолжила агроном. Растение можно поливать раз в месяц пивом, предварительно дав напитку «подышать» в течение шести часов.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что даже одна рюмка водки способна ухудшить работу головного мозга, а злоупотребление данным напитком повышает риск развития слабоумия и деменции. Врач отметил, что крепкий алкоголь ухудшает проводимость импульсов по нервным волокнам, провоцируя спазмы мышц, их паралич и атрофию.