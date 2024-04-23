Стало известно, как в 2024 году пройдет «Бессмертный полк» Цунаева: «Бессмертный полк» в 2024 году не будет проходить в очном формате

Акция «Бессмертный полк» в России в 2024 году не будет проходить в очном формате, сообщила сопредседатель центрального штаба движения, депутат Госдумы Елена Цунаева. Как отмечается, решение принято из-за соображений безопасности.

Будем предлагать другие форматы. Они подготовлены и известны, — заявила она.

Ранее сообщалось, что «Бессмертный полк» сконцентрирован на сборе и публикации семейных архивов на сайте народной летописи. Также организаторы оказывают помощь пользователям в поиске архивной информации или установлении ранее утраченных родственных связей между потомками ветеранов. В «Бессмертном полку» отметили, что другими задачами не занимаются.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что некоторые российские регионы решили не проводить парад Победы на 9 Мая. По ее словам, это также связано с безопасностью, так как региональные власти не исключают возможных провокаций со стороны ВСУ.

В Генпрокуратуре тем временем сообщили, что риски совершения терактов и диверсий на территории России возросли. По данным ведомства, принимаемые в стране меры по противодействию террористическим угрозам недостаточны.