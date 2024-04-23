Генпрокуратура предупредила о возросших рисках диверсий и терактов в России Генпрокуратура: в России недостаточны меры против террористических угроз

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Риски совершения терактов и диверсий на территории России возросли, сообщило РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ. По данным ведомства, принимаемые в стране меры по противодействию террористическим угрозам недостаточны.

В 2023 году на объектах массового пребывания людей выявлено свыше 200 тыс. нарушений мер антитеррористической безопасности, уточнили в Генпрокуратуре РФ.

Риски совершения диверсий и террористических актов в нашей стране существенно возросли <...> В прошлом году проверяли безопасность мест массового пребывания людей, критически важных объектов, – заявил замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

В конце марта ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае. В ведомстве сообщили, что трое граждан одной из стран Центральной Азии планировали устроить атаку в месте массового сбора людей. По месту проживания задержанных были изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы.

До этого Южный окружной военный суд приговорил жительницу Запорожской области Ларису Мачильскую к семи годам заключения за подготовку теракта. Отмечалось, что фигурантка в сентябре 2023 года получила от куратора украинских спецслужб самодельное взрывное устройство и хранила его у себя дома, готовясь использовать.