Жительницу Запорожья осудили за подготовку теракта по заказу СБУ Суд приговорил жительницу Запорожской области к семи годам за подготовку теракта

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Южный окружной военный суд приговорил жительницу Запорожской области Ларису Мачильскую к семи годам заключения за подготовку теракта, передает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по Ростовской области. Отмечается, что фигурантка в сентябре 2023 года получила от куратора украинских спецслужб самодельное взрывное устройство и хранила его у себя дома, готовясь использовать.

Южный окружной военный суд приговорил жительницу Запорожской области Ларису Мачильскую к семи годам заключения за подготовку теракта, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что завербованные Украиной диверсанты пытались устроить два теракта в Белгороде в Международный женский день. По его информации, одну из взрывчаток оставили в Доме офицеров, где в честь 8 Марта планировалось провести театрализованный концерт. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

За несколько часов до начала мероприятия в здании обнаружили сумку со взрывным устройством, которое разминировали, однако концерт был отменен. Позднее сотрудники ФСБ задержали диверсантов, одним из которых оказался завербованный уроженец Воронежской области.