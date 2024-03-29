ФСБ предотвратила теракт, который планировали трое мигрантов на Ставрополье ФСБ пресекла деятельность трех иностранцев, планировавших теракт на Ставрополье

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ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Отмечается, что трое граждан одной из стран Центральной Азии планировали устроить атаку в месте массового сбора людей. По месту проживания задержанных были изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы.

Федеральной службой безопасности пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ФСБ задержала в городе Алешки местного жителя, который готовился совершить теракты на территории региона. По данным спецслужб, мужчину завербовало ГУР МО Украины в 2022 году, он прошел обучение минно-взрывному делу.

До этого Южный окружной военный суд приговорил жительницу Запорожской области Ларису Мачильскую к семи годам заключения за подготовку теракта. Отмечалось, что фигурантка в сентябре 2023 года получила от куратора украинских спецслужб самодельное взрывное устройство и хранила его у себя дома, готовясь использовать.