Жителя Херсонской области задержали по делу о подготовке терактов Сальдо: в херсонских Алешках задержали украинского шпиона

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ФСБ задержала в херсонском городе Алешки местного жителя, который готовился совершить теракты на территории региона, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По данным спецслужб, мужчину завербовало ГУР МО Украины в 2022 году, он прошел обучение минно-взрывному делу.

Вражеский агент планировал нападения на представителей органов государственной власти, полиции и наших военных, но был задержан ФСБ, — написал Сальдо.

Ранее сотрудники УФСБ по региону задержали в Мариуполе мужчину, который также занимался шпионажем в интересах украинских спецслужб. Мужчина собирал и передавал сведения о местах расположения подразделений Росгвардии. Следственным подразделением ведомства возбуждено уголовное дело.

13 марта спецслужбы задержали жителя Ростовской области. По данным силовиков, он собирал разведданные. Возбуждено дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Наказание по данной статье предусматривает до восьми лет заключения.

УФСБ России по ДНР сообщило, что в Мариуполе по подозрению в шпионаже задержана местная жительница. По данным ведомства, женщина собирала информацию о расположении российских военных подразделений и передавала ее украинским спецслужбам.