В Мариуполе по подозрению в шпионаже задержана местная жительница, сообщает УФСБ России по ДНР. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, женщина собирала информацию о расположении российских военных подразделений и передавала ее украинским спецслужбам.
Задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя и передавала ее украинским спецслужбам в социальных сетях, — сообщили в ведомстве.
Женщину просили узнать месторасположение российских блокпостов и проверить, летают ли в окрестностях беспилотники. За информацию обещали вознаграждение.
Ранее сотрудники УФСБ по региону задержали в Мариуполе мужчину, который также занимался шпионажем в интересах украинских спецслужб. Мужчина собирал и передавал сведения о местах расположения подразделений Росгвардии. Следственным подразделением ведомства возбуждено уголовное дело.
Накануне по подозрению в том же правонарушении российские спецслужбы задержали жителя Ростовской области. По данным силовиков, он собирал разведданные. Возбуждено дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Наказание по данной статье предусматривает до восьми лет заключения.