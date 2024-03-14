В Мариуполе задержали шпионку украинских спецслужб УФСБ: в Мариуполе по подозрению в шпионаже задержана местная жительница

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В Мариуполе по подозрению в шпионаже задержана местная жительница, сообщает УФСБ России по ДНР. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, женщина собирала информацию о расположении российских военных подразделений и передавала ее украинским спецслужбам.

Задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя и передавала ее украинским спецслужбам в социальных сетях, — сообщили в ведомстве.

Женщину просили узнать месторасположение российских блокпостов и проверить, летают ли в окрестностях беспилотники. За информацию обещали вознаграждение.

Ранее сотрудники УФСБ по региону задержали в Мариуполе мужчину, который также занимался шпионажем в интересах украинских спецслужб. Мужчина собирал и передавал сведения о местах расположения подразделений Росгвардии. Следственным подразделением ведомства возбуждено уголовное дело.

Накануне по подозрению в том же правонарушении российские спецслужбы задержали жителя Ростовской области. По данным силовиков, он собирал разведданные. Возбуждено дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Наказание по данной статье предусматривает до восьми лет заключения.