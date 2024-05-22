Стало известно, как пленный боец уговорил сдаться охранявших его украинцев Военэксперт Литовкин: бойцы ВСУ не хотят воевать за Украину из-за заградотрядов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военный эксперт Виктор Литовкин предположил, что боец Вооруженных сил России, который без оружия смог взять в плен четверых солдат Вооруженных сил Украины, рассказал им, что их ждет. По мнению Литовкина, высказанному корреспонденту NEWS.ru, украинцы не хотели воевать за Киев изначально, но за их спинами были «заградотряды, бандеровцы, которые расстреливают при попытке отступления».

Предположу, что российский боец популярно объяснил украинским военным, что они за него ничего не получат, что продолжение участия в боевых действиях для них смертельно опасно, а если они сдадутся в российский плен, то там их будут кормить, поить, ухаживать за ними. И у них есть шанс остаться в живых, а после боевых действий вернуться на Украину, домой, — сообщил Литовкин.

Ранее сообщалось, что боец Вооруженных сил России с позывным Сорока без оружия смог взять в плен четверых солдат Вооруженных сил Украины. Во время штурма позиций противника солдат был ранен и укрылся в подвале, где был вместе с четырьмя украинскими солдатами. Он смог убедить украинцев сдаться, после чего сам пленил четверых противников.

Также член Совета Федерации Дмитрий Рогозин заявил, что уклонистов от украинской мобилизации следует принимать в России, чтобы дать им шанс на жизнь. По его словам, сейчас речь идет о сотнях тысяч мужчин призывного возраста, которые отказываются воевать в рядах ВСУ.