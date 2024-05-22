Попавший в плен российский боец убедил четверых солдат ВСУ сдаться

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Боец Вооруженных сил России с позывным Сорока без оружия смог взять в плен четверых солдат Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Во время штурма позиций противника солдат был ранен и укрылся в подвале, где был вместе с четырьмя украинскими солдатами. Предполагая, что его сдают командованию, он смог убедить украинцев сдаться, после чего сам пленил четверых противников.

По словам бойца, солдаты Вооруженных сил Украины, которых он пленил, не были профессиональными военными и не стремились работать на фронте. Хотя они опасались быть взятыми в плен, никто из них не пострадал.

Ранее российский военный послушал совет отца об укреплении УАЗа и смог спасти не только себя, но и товарищей при ударе дрона ВСУ. Бойцы ВС РФ возвращались на базу после выполнения боевой задачи на Авдеевском направлении. В пути их заметили украинские операторы БПЛА — один из дронов догнал машину и врезался в заднюю часть крыши. Однако ВСУ не смогли достичь своей цели, так как основную взрывную мощь снаряда взяла на себя сетка.