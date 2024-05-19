Российский боец рассказал, как совет отца спас ему жизнь на СВО Боец ВС РФ спас себя и товарищей благодаря совету отца о защите УАЗа

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Российский военный послушал совет отца об укреплении УАЗа и смог спасти не только себя, но и товарищей при ударе дрона ВСУ, пишет Telegram-канал SHOT. Отмечается, что необычная конструкция, установленная на крыше, состоит из нескольких уровней металлической сетки.

Сообщается, что бойцы ВС РФ возвращались на базу после выполнения боевой задачи на Авдеевском направлении. В пути их заметили украинские операторы БПЛА — один из дронов догнал машину и врезался в заднюю часть крыши. Однако ВСУ не смогли достичь своей цели, так как основную взрывную мощь снаряда взяла на себя сетка. Известно, что в машине выбило стекла, а в салон попали осколки, но благодаря защитной конструкции никто не погиб, а УАЗ не только остался на ходу, но и не получил существенных повреждений.

Боец Авдеевского направления приварил к крыше «буханки» специальную защиту, состоящую из двух уровней металлической сетки. Такую хитрость посоветовал ему отец, когда они виделись, — уточняет канал.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что российские военные смогли защититься от главного на данный момент оружия ВСУ — дронов-камикадзе. Он уточнил, что решением вопроса стала установка «мангалов» на бронетехнике, благодаря которым они практически неуязвимы для ударов БПЛА.