Стало известно, как переключиться с режима совы на жаворонка Сомнолог Царёва: ограничение гаджетов перед сном поможет выйти из режима совы

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Для того чтобы сменить режим совы на режим жаворонка, необходимо отказаться от гаджетов или ограничить время в них перед сном, отменить вечерние тренировки и контролировать питание в вечернее время, посоветовала в эфире радиостанции «Говорит Москва» сомнолог Елена Царёва. Она пояснила, что воздействие света вечером может сдвинуть время засыпания на 1,5 часа.

В больших городах люди сами себе помогают быть гиперсовами, используя гаджеты перед сном, наедаясь вечером, физические тренировки планируют после работы, после пяти вечера. Самое главное, воздействие света в вечернее время, это может сместить время засыпания на полтора часа. Если человек в 22:00 приходит, в полночь, дай бог, у него сонливость прорежется какая-то. Большой вопрос, на самом ли деле люди являются совами, как думают. Может быть, это вынужденная ситуация дефицита личного времени, — сказала она.

Эксперт добавила, что для начала гаджеты можно попытаться ограничить или убрать хотя бы на неделю. Кроме того, можно включить режим Night Shift на ряде устройств, рекомендовала специалист.

Ранее декан Института новой психологии Анна Пестрякова рассказала, что кошмары могут быть связаны с физиологическими проблемами, подавленными негативными эмоциями и синдромом хронической усталости. По ее словам, плохие сны появляются в то время, когда мозг переносит информацию из краткосрочной памяти в долгосрочную.