Стало известно, как лучшим образом подготовиться ко второй волне COVID-19

https://static.news.ru/photo/389c2574-e51a-11ea-a306-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Эксперты и обычные граждане рассказали, как подготовиться и пережить вторую волну коронавирусной инфекции.

По мнению большинства опрошенных, в первую очередь до второй волны необходимо уладить дела с документами и пройти осмотр у врачей, особенно у стоматолога. Также будет не лишним приобрести необходимые лекарства, продукты и товары, чтобы не создавать панику, которая была во время первой волны COVID-19, сообщает РИА Новости.

Пока открыты различные учреждения, мы стараемся сделать все важные дела, связанные с документами, сходить на приём к врачам, закупить продукты длительного пользования, — процитировали семейную пару из Лондона.

Жительница Лондона Елена отметила, что важнее всего купить средства индивидуальной защиты, чтобы не чувствовать дискомфорта от нехватки масок, перчаток и санитайзеров.

Для того чтобы отдохнуть без угрозы остаться в другой стране и возможности заразиться, многие выбрали внутренний туризм.

Из-за того, что есть риск попасть на двухнедельный карантин по возвращении из-за границы, мы решили отменить поездку на море. Поэтому мы провели свой отпуск в Великобритании, проехали на машине по красивым местам Шотландии. На банковских выходных хотим отправиться в Корнуолл, — привели слова семейной пары из Великобритании в РИА Новости.

Эксперты отметили, что есть вещи, к которым трудно подготовиться, и многое будет зависеть от действий властей. Например, безработица, утрата близких и экономический кризис.

Психолог из Лондона Максим Ильяшенко отметил, что важно не только закупить всё необходимое и уладить дела, но и подготовиться к возможной второй волне психологически.

Если даже вы работаете из дома, стоит выбираться на короткую прогулку до или после работы, чтобы сменить обстановку. Необходимо поддерживать физическую активность и полноценно питаться <...>. Хорошо помогают расслабиться йога и успокаивающие техники дыхания, — привели советы психолога в РИА Новости.

Он добавил, что самоизоляция — это отличное время уделить время себе или заняться творчеством.

Как писал NEWS.ru ранее, страны Северной Европы из-за опасения второй волны коронавирусной инфекции закрывают и ограничивают въезд для иностранцев. Среди стран, вводящих ограничения: Финляндия, Исландия, Норвегия. Они решили ввести ограничительные меры на въезд, потому что считают слишком непредсказуемой ситуацию с распространением COVID-19.