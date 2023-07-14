Стало известно, как Дроздов оказался в больнице Друг Дроздова Мирошник рассказал, что телеведущий проходит плановое лечение в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов проходит плановое лечение в больнице, сообщил в беседе с РБК его друг и сосед, художник Константин Мирошник. По его словам, лечение связано с глазами. О госпитализации телеведущего ранее сообщил Telegram-канал «112».

Все нормально. Штатное лечение, запланированное. Для глаз, — сказал друг Дроздова.

По данным «112», Дроздов был доставлен в одну из московских клиник поздно вечером в четверг, 13 июля. Журналисты утверждают, что у телеведущего выявили воспаление внутренних органов.

Прежде уже сообщалось об ухудшении состояния телеведущего. В частности, у него были проблемы с дыханием после того, как в январе мужчина неудачно упал на улице, возвращаясь домой после работы в МГУ. Тогда Дроздов попал в реанимацию с переломом нескольких ребер. Одно из них пробило легкое, из-за чего Дроздов был вынужден ходить с катетером.

Дочь ученого Елена уточняла, что из-за повреждения в плевральную область попали жидкость и воздух. Это усугубило ситуацию.

Ранее также появилась информация о госпитализации актрисы Марины Нееловой. Как писал Telegram-канал Mash, в ходе одного из обследований у нее обнаружили новообразование в кишечнике и назначили ей тотальную биопсию. Заслуженная артистка России Мария Аниканова в свою очередь предположила, что госпитализация могла быть плановой.