«112»: Дроздова госпитализировали в одну из клиник Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Telegram-канал «112» сообщил, что известного телеведущего и зоолога Николая Дроздова госпитализировали. Как пишет издание, он был доставлен в одну из московских клиник поздно вечером в четверг, 13 июля.

Журналисты сообщают, что у профессора возникли проблемы со здоровьем и ему пришлось обратиться за помощью к врачам. По данным «112», у него выявили воспаление внутренних органов.

Прежде уже сообщалось об ухудшении состояния телеведущего. В частности, у него были проблемы с дыханием после того, как в январе мужчина неудачно упал на улице, возвращаясь домой после работы в МГУ. Тогда Дроздов попал в реанимацию с переломом нескольких ребер. Одно из них пробило легкое, из-за чего Дроздов был вынужден ходить с катетером.

Дочь ученого Елена уточняла, что из-за повреждения в плевральную область попали жидкость и воздух. Это усугубило ситуацию.

Ранее также появилась информация о госпитализации актрисы Марины Нееловой. Как писал Telegram-канал Mash, в ходе одного из обследований у нее обнаружили новообразование в кишечнике и назначили ей тотальную биопсию. Заслуженная артистка России Мария Аниканова в свою очередь предположила, что госпитализация могла быть плановой.