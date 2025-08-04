Стало известно, где похоронят режиссера «Белого каравана»

Грузинского режиссера кино народного артиста СССР Эльдара Шенгелаи предадут земле в Дидубийском пантеоне общественных деятелей, заявил ТАСС его директор Бадри Кутателадзе. Некрополь находится в столице республики — Тбилиси.

Да, его точно там (в Дидубийском пантеоне. — NEWS.ru) похоронят, рядом с его родителями. Сейчас мы ждем представителей его семьи, чтобы точно договориться о времени похорон, — уточнил собеседник агентства.

Некрополь в Тбилиси известен тем, что там погребены многие из известных писателей, артистов, ученых и национальных героев Грузии. Первое захоронение на территории Дидубийского пантеона датируется 1939 годом.

Ранее стало известно, что Шенгелая скончался на 93-м году жизни. Режиссер удостоился премии «Ника» в 2018 году за лучший фильм стран СНГ и Балтии благодаря фильму «Кресло». Именно он работал над лентой «Белый караван», а также над комедией 1973 года «Чудаки».

Коллега Шенгелаи Кети Долидзе сообщила, что он умер из-за остановки сердца. По ее словам, последнее время режиссер испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Сама Долидзе занимала должность худрука Театра киноактеров имени Михаила Туманишвили.